Ondanks de grote regendruppels en donkere wolken trekt de Dag van Aerdt tientallen bezoekers

Na twee ‘corona processies’ kan Oud-Zevenaar eindelijk weer volstromen voor de sacrements­pro­ces­sie

OUD-ZEVENAAR - Al decennialang is de sacramentsprocessie vast gebruik tijdens de kermissen in Ooy en Oud-Zevenaar, die in hetzelfde weekend worden gehouden. Twee jaar moest het in aangepaste versie. Zondag 19 juni om 12.00 uur is er weer een traditionele processie.

17 juni