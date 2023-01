Ondernemer in Zevenaar kan 20.000 euro krijgen voor compensatie hoge energiekosten

ZEVENAAR - Kleine ondernemers in de gemeente Zevenaar kunnen maximaal 20.000 euro krijgen om de gestegen energiekosten te kunnen betalen. Hoe hoog deze eenmalige subsidie per ondernemer wordt, is afhankelijk van het verbruik van de onderneming.