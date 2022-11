Onderzoek naar fusie voor Paulusschool in Giesbeek: ‘In deze tijd lastig om eenpitter te zijn’

Nabestaan­den woedend op Wesley L., die zijn vriendin Sidney wurgde: ‘De glans is van ons leven af’

ZUTPHEN - ,,In het begin mochten we jou nog wel. Later niet meer. Je begon te liegen om kleine dingen, die leugens werden steeds erger. Je bent een notoire leugenaar. Maar de grootste leugen is wat je nu hebt gedaan. We zijn woest en intens verdrietig.”

5 november