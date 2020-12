Onderzoek naar gecrashte motoragent loopt nog

Het tactisch onderzoek naar de crash, inmiddels bijna drie weken geleden, wordt gedaan door de politie Oost-Brabant. Dit omdat de motoragent werkzaam is bij het korps Midden-Nederland. Het is niet gebruikelijk om zaken, waar agenten bij betrokken zijn, met eigen mensen te onderzoeken. Om die reden communiceert nu het OM over het ongeval en niet de politie.

Onder diensttijd

De motoragent reed op vrijdagochtend 20 november tegen het verkeer in op het fietspad tussen Babberich en Herwen. Daarbij kwam hij in botsing met twee jonge fietsers. De agent en een van de fietsers werden met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De tweede fietser raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde onder diensttijd van de agent. Waarom hij over het fietspad tegen het verkeer in reed, is niet duidelijk.