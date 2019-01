Onderzoek naar mogelijke fraude bij RTV Favoriet vertraagd

Zevenaar zet zich in voor de Voedsel­bank

31 december ZEVENAAR - Ondanks de verbetering van de economie en daling van het aantal mensen in de bijstand, heeft de voedselbank in Zevenaar het druk. Afgelopen jaar maakten maar liefst 126 huishoudens in de gemeente Zevenaar gebruik van de noodhulp van de voedselbank. Dat aantal is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Volgens Harry Scharrenborg, voorzitter van Voedselbank Zevenaar, moet hier snel verandering in komen.