Onfortuinlijke duiker Patrick kan nu ook niet meer zitten: ‘Alleen mijn hoofd doet het nog goed’

Na een duik in ondiep water in recreatiegebied Rhederlaag bij Lathum kampt Patrick Peters met een dwarslaesie. ,,Alleen mijn hoofd doet het nog goed.”



In augustus vorig jaar sloeg het noodlot toe. Met wat vrienden en zijn vader Arjen was hij aan het chillen bij het populaire watersportgebied. Het was gezellig op hun bootje. Een leuke dag, mooi weer. Dát herinnert hij zich. Hoe hij in het water belandde?



,,Geen idee. Ik weet alleen dat ik onder water lag. En dat ik mijn hoofd niet rechtop kon houden. Verder weet ik niks meer. Ook niet dat ik met de traumaheli naar het ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen ben gebracht.”