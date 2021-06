Ongeluk op A12 bij Zevenaar: vrachtwagen slaat over vangrail en belandt in berm, vertraging loopt op

video Hoe sportjun­kie EsmeeAnne ondanks beperking in finale missverkie­zing staat: ‘Dacht eerst: is dit een grap?’

19 mei ZEVENAAR - Ze is meervoudig olympisch medaillewinnaar op de Special Olympics. Was Uniek Sporttalent 2018 in de categorie ‘verstandelijke beperking’. Nu staat EsmeeAnne de Meulmeester (22) uit Zevenaar voor een compleet nieuwe uitdaging: de finale van de verkiezing Super Model Universe Nederland. ,,Ik dacht eerst: is dit een grap?”