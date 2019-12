Op de fiets of de motor langs de files op de A12

Slechts 12,5 kilometer woont Mireille Pöpping uit Zevenaar van haar werk in Velp. Lekker met de fiets, zou je denken. Doet ze ook, sinds kort heeft ze een elektrische fiets waarop ze in de lente en zomer graag naar Velp fietst.



Maar met deze donkere dagen vindt ze het toch wat onveilig. Stapt Pöpping (47) toch weer in de auto. En dan ervaart ze direct waarom ze ook al weer die fiets heeft gekocht. ,,Vorige week stond het helemaal vast en heb ik er 70 minuten over gedaan naar mijn werk. 70 minuten voor een stukje van 12,5 kilometer! Dat is toch niet normaal?”



Dus zou ze graag op de fiets stappen, maar vanuit Zevenaar moet ze dan over de Roodwilligen en die weg is volgens haar te slecht verlicht én auto’s rijden er te hard. ,,Ik voel me enorm onveilig op die weg, daarom stap ik toch maar weer in de auto.”



Onnodig, vindt ze zelf ook, en Pöpping pleit daarom voor een goede, veilige fietsverbinding naar Arnhem en Velp. ,,Leg een snelfietspad aan die via de plaatsen in Liemers naar Arnhem loopt. Dan moet je eens zien hoeveel mensen de auto laten staan. En dan worden de files vanzelf minder.”