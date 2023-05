Op De Hoop in Tolkamer wordt weer gebouwd, een superjacht van 60 meter: ‘Het vertrouwde geluid van de scheepswerf is terug’

met video Tevreden bezoekers en marktkoop­lui vanwege terugkeer van Zevenaarse weekmarkt op het Raadhuis­plein

,,Zalig! Stiekem voelt het een beetje nostalgisch”, zegt ras-Zevenaarder An Wolsing. Ze heeft net 3 ‘niet te grote’ tomaten gekocht bij de groenteboer op de markt in Zevenaar. Ze is in haar nopjes nu de weekmarkt na bijna 7 maanden is teruggekeerd op het Zevenaarse Raadhuisplein.