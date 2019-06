Opnieuw een kat vergiftigd in Zevenaar met muizengif: ‘We dachten dat ze zou sterven’

Of de kat die dinsdagochtend door de dierenambulance is gebracht het redt, is afwachten. Hij heeft onderkoelingsverschijnselen en ligt in een verwarmd hok onder een dekentje aan een infuus. De kat is in een schuur gevonden en heeft geen chip. Op Facebook is een foto van de kat geplaatst in de hoop dat de eigenaar zich meldt.



Het ‘nieuwe’ muizengif met de stof alfachloralose is zeer waarschijnlijk de oorzaak. Dit type muizengif wordt sinds eind vorig jaar vaker gebruikt omdat een ander muizengif vanwege nieuwe regelgeving niet meer voor consumenten beschikbaar is. ,,En blijkbaar is het muizengif met alfachloralose ook aantrekkelijk voor katten”, meldt dierenarts Bruns.