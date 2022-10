Oproep aan ondernemers Herwen en Spijk: Reken je niet rijk met verhuur van leegstaande schuur

‘Criminelen ontdekken Liemers als werkgebied’

ZEVENAAR - Nog nooit zoveel drugslabs en wietkwekerijen in Zevenaar, een illegale Chinese schaduweconomie in Duiven en een woning vol xtc en wiet in Westervoort. Ondermijning, de vermenging van de onderwereld en bovenwereld, is overal in de Liemers en daar maakt de politie zich ernstige zorgen over.

