Opruimen drugsrommel bij Lathum kostte 24.000 euro; daders nog niet gepakt

Het waterschap heeft aangifte gedaan. Op die manier kunnen de kosten van het opruimen van het afval later verhaald worden op de daders. Die zijn overigens nog niet opgepakt; de 33-jarige Arnhemmer die kort na de dumping werd aangehouden in een busje met vergelijkbaar materiaal, zou alleen maar bestuurder van dat voertuig zijn geweest en kan vooralsnog niet aansprakelijk gehouden worden.



De Koppenwaard, het buitengebied van Lathum, is een populaire plek om afval achter te laten. De uiterwaarden bij de rivier zijn via een doodlopende weg bereikbaar. Er ligt vaak huishoudelijk afval, vertelde eerder een omwonende anoniem in deze krant.