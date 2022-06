Opsteker voor Leana (21) en haar klanten: Haar truckstop Babberich blijft toch open

Evers kreeg in april te horen dat haar huurovereenkomst voor het restaurant, langs snelweg A12, opgezegd zou worden door verhuurder Kuster Energy in Babberich. Maar de destijds ontstemde eigenares is er na enkele gesprekken uiteindelijk toch uitgekomen met haar huurbaas.



,,We zijn een paar keer met elkaar om tafel gaan zitten om het geschil op een normale manier op te lossen. Ik had zelf de knop al omgezet en zocht naar een andere locatie. Gelukkig hoeft dat niet. Nu is het wel zaak dat mijn vaste gasten weer terugkeren”, zegt Evers.