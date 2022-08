Opvang voor 150 Oekraïense vluchtelingen in nieuw te bouwen chaletpark bij Spijk in gemeente Zevenaar

SPIJK - Aan de Spijksedijk tussen Spijk en Tolkamer worden de komende maand 25 chalets geplaatst voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In totaal is er ruimte voor 150 mensen.

De 25 chalets komen te staan op een terrein op de Vliegenwaard, tegenover Wellmann Recycling en Swanenberg IJzer Groep. Het stuk grond aan de oever van de Rijn staat al tijden te koop. Op de locatie staat al een leeg kantoorpand. Dit wordt ingezet als gezamenlijke ruimte. Hier kunnen de Oekraïners elkaar ontmoeten, recreëren of studeren.

Het ‘chaletpark’ is de grootste permanente opvanglocatie in de gemeente. Eerder opende Zevenaar in Angerlo (minicamping De Mietvelder) en Pannerden (voormalige pastorie aan de Dorpstraat) al een locatie waar Oekraïners voor langere tijd kunnen verblijven. Deze locaties werden verbouwd en bieden nu onderdak aan maximaal 25 mensen.

De locatie bij Spijk wordt dus beduidend groter. ,,Toen deze locatie in beeld kwam, hoefden we niet lang te twijfelen. Als je in een klap zoveel mensen kunt huisvesten is dat een mooie oplossing”, laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,Helemaal als je kijkt naar de taak die gemeente heeft gekregen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

In eerste instantie moest de gemeente Zevenaar namelijk tussen de 100 en 125 Oekraïners opvangen. Dat aantal is verhoogd naar 190. ,,Dat heeft te maken met de verhoging die wij als veiligheidsregio Gelderland-Midden hebben kregen. Oorspronkelijk was dat 2000, maar dat totaalaantal is verhoogd naar 3000", aldus de woordvoerder.

Chalets van alle gemakken voorzien

De huisjes worden van alle gemakken voorzien. Ze worden ingericht met eigen sanitair, een keuken, verwarming en TV. Op deze manier hoopt Zevenaar de Oekraïners een fijn thuis te geven. Per chalet is plaats voor 6 vluchtelingen.

Het is nog onbekend wanneer de Oekraïners naar Spijk komen, laat de gemeente weten. ,,De verwachting is september. Maar het is nog even afwachten wanneer zij precies vanuit tijdelijke opvangplaatsen vertrekken”, aldus de woordvoerder.