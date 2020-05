Oud-bestuurder zorginstelling na afwikkeling fraudezaak: ‘Voel me van alle blaam gezuiverd’

Update Voetganger schopt tegen auto en slaat bestuurder in gezicht omdat hij geen voorrang krijgt

25 mei ZEVENAAR - Een automobilist is zondag in Zevenaar in zijn gezicht geslagen omdat hij een voetganger geen voorrang had verleend. De man reed rond 10.30 uur over de Kampsingel en zag de voetganger op een zebrapad over het hoofd.