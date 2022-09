Oud-burgemeester Fons van Bastelaar (100) leidde acht gemeenten in Oost-Gelderland: ‘Ik heb overal een goede tijd gehad’

Wim van Heugten en Theo Salemink winnen prijs voor boek: ‘Ontdek­kings­tocht door de Liemers’

ZEVENAAR - Wim van Heugten en Theo Salemink zijn de winnaars van de 17e Burgemeester Van Bastelaarprijs. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in de gemeente Zevenaar.

23 juni