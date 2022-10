Oud-burgemeester Fons van Bastelaar overleden op 100-jarige leeftijd: ‘Zullen hem herinneren als warme persoonlijkheid’

ZEVENAAR - Oud-burgemeester Fons van Bastelaar is afgelopen weekend op 100-jarige leeftijd overleden. De burgervader leidde acht gemeenten in Oost-Gelderland, waaronder Zevenaar, Westervoort en Lichtenvoorde.

Afgelopen vrijdag nog werd de naar hem vernoemde Van Bastelaar-prijs uitgereikt in Zevenaar, zijn woonplaats. Hij was als juryvoorzitter nauw betrokken bij de uitreiking van deze culturele prijs, maar bij de laatste uitreiking kon hij vanwege zijn broze gezondheid al niet meer aanwezig zijn, aldus de gemeente Zevenaar.



In een recent interview in De Gelderlander omtrent zijn 100ste verjaardag, zei Van Bastelaar stellig juryvoorzitter te blijven tot aan zijn dood. Of de prijs blijft voortbestaan nu de naamgever is overleden is nog onzeker, laat de gemeente Zevenaar weten. Het bestuur van het fonds gaat zich daarover beraden.

‘Bleef in staat om betrokken en scherp mening te geven’

De huidige Zevenaarse burgemeester Lucien van Riswijk hoorde zaterdag van het overlijden. ,,Wij zullen ons deze oud-burgemeester herinneren als een warme persoonlijkheid, die ondanks zijn hoge leeftijd in staat bleef om betrokken en scherp zijn mening te geven over de samenleving”, zegt Van Riswijk in een reactie.

De Zevenaarse gemeenteraad staat woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering stil bij het overlijden van Van Bastelaar.

Meer dan 20 jaar burgemeesterschap

Van Bastelaar werd op 16 september 1922 geboren in Alphen aan de Rijn. Hier startte hij in 1942 ook zijn carrière in de ‘ambtenarij’, middenin de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf begin jaren 60 tot eind jaren 80 was hij achtereenvolgens burgemeester van Westervoort (1962-1970), Lichtenvoorde (1970-1976) en Zevenaar (1976-1987). Ook fungeerde hij in deze periode als waarnemend burgemeester in Huissen en de voormalige gemeente Angerlo.

Na zijn pensionering was hij ook nog waarnemend burgemeester in Duiven, Bergh en Rijnwaarden.