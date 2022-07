Over de Rijn die bij Lobith ons land binnenkomt: ‘Dat klopt niet hè?’

groeten uit Op een leuke ontspannen­de wijze ontzettend gefrus­treerd en teleurge­steld in jezelf raken

Wanneer we vroeger met het gezin de dagjesmensen uithingen, dan was een middagje naar een minigolfbaan een favoriet van me. Deze week was ik weer eens op zo’n golfbaantje, in het lommerrijke Hoch-Elten.

22 juli