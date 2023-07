Overnachtingshaven Spijk bijna af, maar wat gebeurt er met de verdwenen natuur?

Herbestem­ming van Liemerse kerken wordt moeilijker: verkoop voor 1 euro is van de baan

Het vinden van een maatschappelijke bestemming voor de katholieke kerken in de Liemers is een stuk moeilijker geworden nu de Willibrordusparochie veel meer geld vraagt dan voorheen. In plaats van een symbolisch bedrag geldt als verkoopprijs voortaan de taxatiewaarde.