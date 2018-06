Parazeiler sleept kijker mee in crash, beide Duitsers gewond

De start van wat een plezierige vlucht achter een boot had moeten worden, liep vrijdagavond bij het opstijgen al gruwelijk mis. De parazeiler uit Duitsland werd volgens de politie vermoedelijk gegrepen door een windvlaag. De man werd over het land getrokken en sleurde daarbij een kijker, ook uit Duitsland, mee. Of de betrokkenen elkaar kennen, was gisteravond nog niet bekend.



Beide personen crashten even verderop tegen een voortent van een van de campers die gebruikmaakten van de camperplaats bij jachthaven De Bijland. Daarbij zouden ze allebei gewond zijn geraakt.



Naast politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter, kwam ook een Duitse ambulance op het ongeval af. De beide Duitsers zijn inmiddels per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Het ongeval trok direct veel bekijks. Volgens een getuige waren er zo'n honderd mensen op de been op de camping.