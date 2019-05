Pas op met zwemmen in de plas dit weekend: ‘Risico op onderkoeling’

Hoewel de grens van 30 graden zondag op verschillende plekken wordt overschreden, is het water nog niet overal aangenaam van temperatuur. Directeur Erik Droogh van Leisurelands: ,,De watertemperaturen zijn verschillend. Bijvoorbeeld in Rhederlaag (bij Giesbeek, JvS) is het water kouder dan in besloten plassen, doordat Rhederlaag een open verbinding heeft met de IJssel. Ook is het een hele grote plas.’’



Droogh adviseert op te passen als je bijvoorbeeld een plas wilt overzwemmen. ,,Je kunt door de kou bevangen raken, de kans op onderkoeling is aanwezig. Blijf achter de bolletjeslijn in het water, dat is het veilige deel, dan is er niks aan de hand.’’