Patrick (33) is verlamd na duik in het ondiepe en hoopt op behandeling: ‘Het gebeurde in een flits’

Onderne­mers in de kickboks­ring voor het goede doel: ‘We moeten 15 weken trainen’

7:15 ZEVENAAR - ‘Vechten voor KiKa’ is het motto van een bijzonder kickboksgala in Zevenaar. Op 5 juni treden lokale ondernemers tegen elkaar aan in de ring. De opbrengst van het evenement gaat naar KiKa, voor onderzoek naar kanker.