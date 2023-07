Peter Pollmann stopt na bijna 10 jaar als fractievoorzitter D66 Zevenaar

Laatste Balkoncert is een groot feest, maar is het ook écht de laatste keer?

Van ‘Ferry de Roze Flamingo’ tot ‘Highway To Hell’ en van ‘Stand By Me’ tot een happy hardcore-medley. Zo’n 80 orkestleden maakten zaterdagavond van het tiende en laatste Balkoncert op het Dorpsplein in Westervoort een groot feest. Soms bijgestaan door een spontaan koor vanuit het publiek, dat de herkenbare stukken uit volle borst meezong.