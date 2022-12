Plan voor extra windmolens in Duiven valt niet goed in Lathum: ‘Mensen worden cynisch en haast moedeloos’

Carnaval Zevenaar blijft na corona op twee locaties: ‘Buitenmo­len voor jong en Staring voor ervaren rotten’

ZEVENAAR - Carnaval vieren met Paljas in Zevenaar kan voortaan op twee locaties. Het jonge grut zingt en host in De Buitenmolen, de wat oudere carnavalsvierder zoekt vertier in Zalencentrum Staring.

30 november