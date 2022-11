Plan voor meer van 150 hectare bij Giesbeek om droogte en drinkwatertekort in Liemers op te lossen

Onderzoek naar fusie voor Paulus­school in Giesbeek: ‘In deze tijd lastig om eenpitter te zijn’

GIESBEEK - De Paulusschool in Giesbeek wil haar toekomst veiligstellen en gaat mogelijk niet verder als zelfstandige school. Het schoolbestuur onderzoekt of een fusie mogelijk is met scholenstichting LiemersNovum.

16 november