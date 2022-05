Plavei vervangt 16 verouderde huizen in Angerlo voor 28 nieuwbouwwoningen

Zevenaarse modeontwer­per Lukas Eleuwarin lanceert eigen kleding­lijn: ‘Hier zitten mijn bloed, zweet en tranen in’

Lukas Eleuwarin (34) uit Zevenaar start een eigen kledingmerk: Knowledge by Roots (KBR). Het meest bijzondere aan zijn concept: het kledingmerk is een collector’s item in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

29 april