Plofkraakverdachte die ontkwam bij dodelijk ongeval op A12 nog altijd spoorloos

Stormloop voor optocht Angerlo: ‘We moeten groepen teleurstel­len’

29 februari ANGERLO - Een luxeprobleem voor de halfvastenoptocht in Angerlo op 15 maart. Nu veel carnavalsoptochten in de regio zijn afgelast vanwege de harde wind schrijven veel groepen zich in voor Angerlo. ,,We moeten veel mensen teleurstellen”, aldus voorzitter Jan Hendriks.