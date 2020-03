Plots zijn Reza en Thijmen geslaagd: ‘Ik geloofde het pas toen de felicitaties binnen kwamen’

Nog minder treinen door corona: nog maar eenmaal per uur van en naar Winters­wijk

24 maart WINTERSWIJK/ ARNHEM - De treindienst in de Achterhoek wordt verder versoberd. Als gevolg van de coronacrisis rijdt er vanaf maandag nog maar een keer per uur een trein tussen Winterswijk en Doetinchem. Wel bijft er nog tweemaal per uur een trein rijden tussen Doetinchem en Arnhem.