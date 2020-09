Pokeraar Jelmer (20) ‘slimmer’ dan 20.000 anderen

Het was nog wel even spannend op het laatst. Na een lange finale zaten er nog vier spelers aan tafel. Twee spelers pasten. Jelmer had een aas en een koning, geen slechte hand: ,,De kans dat mijn kaarten beter zouden zijn dan die van mijn tegenstander was 95 procent. Dus ik verhoogde de inzet, maar mijn tegenstander volgde met zoveel dat ik niet anders kon dan al mijn chips inzetten, voordat alle vijf kaarten open op tafel zouden liggen. Mijn tegenstander had twee zevens. Dat is ook een goede hand. Een coinflip, we hadden allebei 50% kans om te winnen. Maar toen de kaarten gedraaid werden, bleek hij de betere combinatie te hebben.”