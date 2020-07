Politie bevestigt: gevonden lichaam bij plas in Giesbeek is van vermiste Duitser (21)

video/update Gevonden lichaam bij plas Giesbeek is zeer waarschijn­lijk van 21-jarige in Rhederlaag vermiste Duitser

30 juni GIESBEEK – In het water langs de Rhedense Veerweg in Giesbeek is deze dinsdagmiddag een lichaam aangetroffen. Het gaat zeer waarschijnlijk om de 21-jarige Duitse man die afgelopen vrijdagavond vermist raakte in recreatieplas Rhederlaag bij Lathum, zo laat wijkagent Florus Noppen weten.