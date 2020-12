Politie doet opvallende vondst na achtervolging op A12: twee aanhoudingen en auto in beslag genomen

Bestuurder vlucht na achtervolging

Na een korte achtervolging over de A12 stopte de auto en vluchtte de bestuurder het riet in. De bijrijder werd wel direct aangehouden door agenten.



Door de inzet van een politiehond kon even later ook de bestuurder worden aangehouden. Hij liet een geurspoor achter dat hem verraadde. De man reed zonder rijbewijs rond en was bovendien onder de invloed van alcohol. Zijn auto is in beslag genomen, omdat dit volgens de politie niet zijn eerste overtreding was.