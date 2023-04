Politie heeft vrouw die is geduwd bij ruzie in Zevenaarse supermarkt gevonden; verdachte aangehouden

Zevenaar positief over gezamen­lijk Liemers zwembad, maar waar moet het komen? ‘Als het komt, dan in Zevenaar’

Zevenaar wil best praten met Liemerse gemeenten over een gezamenlijk zwembad, zo betoogde de gemeenteraad woensdagavond. Al heeft de helft van de Zevenaarse politieke partijen één vurige wens: het zwembad moet in hun gemeente blijven.