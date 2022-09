Politie houdt man in Zevenaar aan met auto vol grote hoeveelheid drugszakjes en contant geld

De man - van wie geen verdere persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt - werd op vrijdag 16 september aan het einde van de middag aangehouden in zijn auto. Tijdens een controle trof de politie het geld aan en de gripzakjes aan. In de zakjes - zogenoemde ponypacks met drugs - zat onder andere cocaïne en xtc.

De man is aangehouden op verdenking van handel en bezit in harddrugs. Hij is vastgezet. Het Openbaar Ministerie buigt zicht over de straf van de verdachte.