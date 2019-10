Politie pakt man en vrouw op voor ‘grondstoffen drugs’ in woning Zevenaar; onderzoek in huis en auto’s

Daling WW lijkt te stagneren in Liemers

20 oktober ZEVENAAR - De daling van het aantal WW-uitkeringen in de Liemers lijkt te stagneren. Het aantal uitkeringen in de regio is in september met slechts 0,35 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Met name in Duiven en Zevenaar is de kentering zichtbaar. Andere gemeenten zien het aantal uitkeringen nog wel dalen.