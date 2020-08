Politie rukt sinds mei al 40 keer uit voor verwarde man in Angerlo: ‘Familie weet zich geen raad meer’

Omdat de man volgens een deskundige momenteel geen gevaar is voor zichzelf, is er geen dringende reden de man gedwongen op te nemen en kan de geestelijke gezondheidszorg weinig tot niets voor hem betekenen. Er is ook geen plek voor hem in een instelling en de Angerloër moet voorlopig op straat leven tot er een plek voor hem beschikbaar komt.



‘Hij kan zich melden bij de nachtopvang in Arnhem of Doetinchem maar of dit de juiste plek voor hem is... Ik denk het niet’, aldus Noppen, die spreekt van een ‘ontzettend trieste situatie voor de man en zijn familie die inmiddels radeloos zijn’.



Noppen zegt dat hij en zijn collega’s blijven volhouden en hopen dat de man zo snel mogelijk kan worden opgenomen en de juiste hulp krijgt.