Politie rukt uit met flink arrestatieteam, maar houdt niemand aan bij De Krib in Tolkamer

Met Video Deze mensen zijn de files rond Arnhem zat: Marco pakt voortaan de speedpede­lec als hij naar de stad moet

ARNHEM/ULFT - De toenemende verkeersdrukte op de wegen in en rond leidt meer en meer tot frustratie. En niet alleen bij ondernemers. Ook forensen zijn de verkeersopstoppingen en de vertragingen meer dan zat. ,,Iedere dag in de file, ik was er klaar mee.”

15 januari