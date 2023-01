Politie rukt uit met flink arrestatieteam naar De Krib in Tolkamer, een persoon aangehouden

UPDATE | MET VIDEOTOLKAMER - De politie was donderdagavond op zoek naar een onbekend persoon bij de Krib in Tolkamer. Een arrestatieteam was aanwezig op het terrein achter restaurant Villa Copera, maar trof niemand aan. Waarom de actie werd uitgevoerd is onduidelijk.