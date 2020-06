Politie treedt hard op tegen extreme overlast Rhederlaag: ‘Het is een keer klaar’

Met dit zero-tolerancebeleid moet de extreme overlast op en rond de strandjes worden teruggedrongen. ,,De overlast loopt echt de spuigaten uit en daarom accepteren we niets meer’’, zegt wijkagent Florus Noppen.



De strandjes bij het recreatiegebied trekken jongeren van grofweg tussen de 14 en 20 jaar oud uit de wijde omgeving. Behalve uit Giesbeek zelf ook uit Duiven, Westervoort en Doesburg. Sommige groepen veroorzaken veel overlast.



Die bestaat onder meer uit het scheuren met auto’s, het tot diep in de nacht draaien van harde muziek, afsteken van vuurwerk en vuurtjes stoken terwijl dat niet mag, troep achterlaten en schreeuwen, drinken en vernielen.



Noppen: ,,Mensen worden wakker van het geluid en er is al voor duizenden euro’s schade aangericht. Het houdt een keer op.’’