Politie treft hennepkwekerijen aan in en rond leegstaande woning in Lobith

Gekwelde horeca denkt al aan volgend jaar: ‘Nachtmer­rie die niet over gaat’

29 oktober LATHUM/ DIDAM - Dat de gedeeltelijke lockdown nog zeker tot in december gaat duren, komt hard aan in de horecawereld. ,,Heel diep van binnen denk ik dat de horeca dit jaar niet meer open gaat", zegt Eric Rutgers, chef-kok en eigenaar van grand café Rutgers in Lathum.