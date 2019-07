Politie treft vrachtwagen vol benodigdheden voor drugslab aan in Zevenaar

Een getuige maakte maandag een melding van de vrachtwagen bij de politie. De politie heeft deze later in Zevenaar gevonden. De bestuurder van de vrachtwagen maakte volgens de politie ‘direct een zenuwachtige indruk’ en opende op verzoek de laadruimte van het voertuig.

In de ruimte zijn vaten, afvoerslangen, maskers en een productieketel gevonden. De spullen zijn in beslag genomen door de politie. Er is een verdachte aangehouden. Omdat het onderzoek naar de zaak nog gaande is, geeft de politie niet meer informatie vrij over de vondst.