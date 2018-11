Politie vangt pony die over de weg wandelt in Zevenaar

Politie bevrijdt miauwende kat uit vangkooi in Zevenaar

6 november ZEVENAAR - Een kat die gevangen zat in een vangkooi in de omgeving van de Zonegge in Zevenaar, is maandag bevrijd door de politie. Kinderen hoorden een miauwend geluid en gingen daarop af. In de kooi zagen zij behalve de kat ook een stuk vlees.