Politie vuurt waarschuwingsschoten af; vluchtende man blijkt schaar te dragen

Raad van State oordeelt: Zevenaar was te streng voor recreatie­be­drij­ven

DEN HAAG/ ZEVENAAR – Recreatiepark Het Hoefijzer in Babberich mag best kinderfeestjes met pannenkoeken en limonade organiseren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het Zevenaarse bestemmingsplan voor het buitengebied.

7 februari