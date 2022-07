Politie zit in de maag met ‘kamperende’ nachtvissers: ‘Ze kakken in de struiken en maken rotzooi’

Draaien, zwieren en sjansen op de Zevenaarse kermis

Hoog de lucht in met de Space Jam, duizelingwekkend snel rondjes draaien in de Reactor of plastic eendjes hengelen voor de allerkleinsten. Het is kermis in Zevenaar. ,,Mensen hebben echt zin om geld uit te geven.’’

3 juli