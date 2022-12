Politie zoekt meerdere verdachten van schietincident Tortonaplein Zevenaar: ‘Vermoedelijk gevlucht in een auto’

ZEVENAAR - Wie schoot maandagavond op een man op het Tortonaplein in Zevenaar? De politie tast vooralsnog in het duister. ,,Maar wij houden op dit moment rekening met meerdere verdachten. Zij zijn vermoedelijk in een auto gevlucht.”

Dat heeft alles te maken met het schietincident dat maandag even na 21.30 uur plaatsvond op het pleintje bij Snackbar de Methen in Zevenaar. Een man - van wie de identiteit nog niet is bevestigd door de politie - raakte gewond en werd direct naar het ziekenhuis gebracht.

De Zevenaarse burgemeester Lucien van Riswijk liet dinsdagmiddag weten dat het slachtoffer tot zijn opluchting buiten levensgevaar is. ,,Daar gaat toch je eerste zorg naar uit. Maar je schrikt je natuurlijk een ongeluk als zoiets hoort”, zei hij.

Mogelijk een tweede incident op maandag

Hoe de gemoederen zo hoog op konden lopen in Zevenaar is nog niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat er al eerder die dag iets is voorgevallen tussen de betrokkenen.



,,’s Middags vond er een conflict plaats tussen meerdere personen. Het vermoeden bestaat dat dit een aanleiding zou kunnen zijn voor het incident dat maandagavond plaatsvond’’, aldus een woordvoerder. ,,Maar we willen niet te snel conclusies trekken en doen nader onderzoek.”

Politie roept getuigen op zich te melden

Vooralsnog lijkt de politie in het duister te tasten over wie de verdachten zijn bij beide incidenten. Zij kan op dit moment nog geen signalement van de verdachten geven en roept getuigen daarom op zich te melden.



,,Graag komen we in contact met mensen die ’s middags of ’s avonds iets gezien of gehoord hebben. Of met mensen die wellicht camerabeelden hebben die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek”, aldus de woordvoerder.

Heb je iets gezien of heb je beelden? Je kunt je telefonisch melden via 0900 8844 of anoniem via de website van Meld Misdaad Anoniem.

