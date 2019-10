Politiek Zevenaar gelooft niet in opzet wissen mailbox

Kapitein van cruise­schip Poseidon opgepakt om nepmatroos

7:00 TOLKAMER - De politie heeft in Tolkamer de kapitein van het cruiseschip de Poseidon aangehouden. Om kosten uit te sparen voerde de 67-jarige kapitein in zijn boekhouding een niet-bestaande matroos op. In feite voer het cruiseschip onderbemand. De kapitein handelde daarmee in strijd met de bemanningseisen, die zijn voorgeschreven voor een veilige vaart.