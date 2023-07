Politieman Hans (63) hangt pistool na bijna 47 jaar aan de wilgen: ‘Vroeger ging het puur om boeven vangen’

Ernstige ongelukken met paarden door crossers in buitenge­bied Pannerden

PANNERDEN – Rijpaardenfokker Michel Bouwman uit Pannerden wil een einde aan de overlast die motorcrossers en wandelaars veroorzaken in de Pannerdense Waard, bij de waterkering. Bouwman moest één paard laten afmaken dat zich had verwond aan de afrastering nadat het was meegerend met passerende motorcrossers. Ook zijn twee paarden doodgereden door automobilisten omdat wandelaars het hek van het weiland niet achter zich dicht hadden gedaan.