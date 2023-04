Politieteam haalt verwarde man uit huis, twee alarmpistolen in beslag genomen: ‘Pure schreeuw om hulp’

Duivenaar houdt de bouw van het Zevenaarse appartemen­ten­com­plex Holtkamp niet tegen

Opnieuw heeft een Duivenaar bij de Raad van State aan het kortste eind getrokken in een zaak tegen de bouw van een appartementencomplex op de plek van boerderij De Holtkamp in de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar. De rechter heeft hem niet ontvankelijk verklaard omdat hij geen grond bezit in de buurt en zijn bezwaar te laat heeft ingediend.