Postbezorger ontdekte brand in Zevenaar: 'Er was blinde paniek'

De brand werd ontdekt door een dienstdoende postbezorger van DPD, Mendel Autsema. Hij reed met zijn busje in de buurt toen hij grote rookwolken boven de daken zag verschijnen. Direct reed hij naar de desbetreffende straat.



,,De brand was al uitgeslagen, dus ik moest eerst uitzoeken waar de brand vandaan kwam’’, aldus Autsema. Aangekomen bij het juiste huis belde hij aan om te controleren of er nog iemand binnen was.



De rook kwam al onder de gordijnen vandaan, maar er werd toch open gedaan. ,,Een vrouw in blinde paniek deed open. Ik heb haar, en de honden, direct naar buiten gebracht.’’



Samen met een agent die verderop in de straat woont probeerde hij de vrouw te kalmeren. Dit mocht niet baten, want haar katten waren nog binnen. ,,De katten waren haar kindjes. Ze besloot om weer naar binnen te gaan om ze te redden.’’ De bewoonster ademde hierdoor veel rook in. Later is zij, samen met twee kinderen uit de buurt, door het personeel van de ambulance onderzocht.