PostNL-bezorger die zwaargewond raakte bij botsing met heftruck is 42-jarige vrouw uit Lobith

Zevenaarse Oranje Klas analyseert wedstrijd voor het Jeugdjour­naal

15 juni ZEVENAAR Groep 7/8 van de Sterrenschool in Zevenaar is uitverkoren om in het ‘NOS Jeugdjournaal’ de wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne te analyseren. De klas van meester Guido de Winter is dol op het Nederlands elftal: van boven tot onder is de klas oranje versierd. En zelfs de lesstof staat in het teken van het EK voetbal.