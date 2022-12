Problemen bij werkzaamheden vuilstort Zevenaar en ’s-Heerenberg: opening niet rond jaarwisseling

Vervuilde grond bij weegbrug

In ’s-Heerenberg speelt een ander probleem. Hier wordt momenteel een weegbrug gerealiseerd , zodat op het terrein zowel gratis als betaalde soorten afval – zoals oude matrassen of bouwpuin – ingeleverd kunnen worden. Dit is een nieuwe werkwijze op aanbiedstations van Reinigingsdienst de Liemers (RDL), de organisatie waarin Zevenaar en Montferland samenwerken op afvalgebied.

Aanbiedstation Lobith twee maanden langer open

Inwoners van Zevenaar en Montferland kunnen binnenkort alleen nog op 7Poort en in ’s-Heerenberg terecht met hun betaalde afval. Dit is tot op heden ook mogelijk in Lobith, maar dat is verleden tijd wanneer de vuilstort op 7Poort opent. Door de vertraging is de sluiting van de Lobithse vuilstort in ieder geval uitgesteld tot eind februari. Ook de huidige stort in Zevenaar aan de Didamseweg sluit dan.